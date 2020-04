Jachira: ..Dzieci i zwierzęta posługują się w tym samym języku''

Andy Semicki Rabin 17.4.20 19:53

Jeśli Darwin miał rację, to ten gatunek skazany jest na wymarcie. Ta ich głupota doprowadzi najpierw do ich zniknięcia ze sceny politycznej, a potem na biologiczne wymarcie. W przeciwieństwie do prawa naturalnego, prawa (re)wolulcji nie znają litości.