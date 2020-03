Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej

A 7.3.20 0:23

Wygląda na to, że wyrzucenie Jacka Kurskiego z TVP odbierze Prezydentowi Dudzie więcej głosów, niż można sobie tak na pierwszy rzut oka wyobrazić.

Bo co jak co, ale Jacek o TVP bardzo dbał i wyciągnął tą telewizję z zapaści, a teraz mu za to w klasyczny sposób PODZIĘKOWANO.

Ciekawe, że nikt nie zastanowił się, jaki to przy okazji prezent dla Jarosława Kurskiego z GW???

Jak tam będą się śmiali i wykpiwali zaangażowanie Jacka!