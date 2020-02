Izba Dyscyplinarna SN: Juszczyszyn naruszył prawo

Stalker 10.2.20 12:45

Juszczyszyn oznajmił 4.02.2020 po wyroku zawieszenia, że jest gotowy do orzekania ! No to widzicie Polacy, dotąd zamiast uczciwie pracować to oszukiwał, przekraczał dozwoloną prędkość, okradał zwykłych ludzi, nawet własnej żonie nie odpuścił w dzieleniu się alimentami – a kiedy pogoniła go Izba Dyscyplinarna – to oznajmił, że jest gotowy do orzekania ! Teraz panie Juszczyszyn to my mamy pana orzekanie w ostatniej części przewodu pokarmowego ! W O N !!!