Internauta zaorał posłankę Wiosny

Harry 26.7.19 16:09

WYJAŚNIJCIE MI JEDNO. KLER RZEKOMO KRZYCZY O TYM BY NE SEKSUALIZOWAĆ DZIECI. A POTEM 8 LATKOM OPOWIADAJĄ O STRASZNEJ MASTURBACJI A W KONFESJONAŁACH CHCĄ BY IM DZIECI OPOWIADAŁY O TYM JAK SOBIE ROBIĄ DOBRZE, I BY NIE MÓWIŁY NIKOMU ŻE KSIĄDZ O TO PYTAŁ.



Dlatego klechy walczą z edukacją seksualną, by dzieci nie mówiły o tym co robią księża?