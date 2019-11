Imigranci nawołują do mordów we Francji. Gdzie są służby?!

Francuscy imigranci stworzyli grupę hip-hopową o nazawie 13 Block. W jednym ze swoich utworów nawołują do mordów.

"Marzymy o stosach zwłok policjantów na ulicach" - między innymi taki tekst znajduje się w utworze "Fu*k le 17". Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych złożyło do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa.

Numer "17" to aluzja do telefonu 997 - czyli numeru alarmowego policji. W utworze jest pochwała handlu narkotykami, jest wezwanie do organizowania zamieszek, "piep**yć przemysł, "marzymy o stosach zwłok policjantów na ulicach". Policja została nazwana "brudnymi wieprzami".