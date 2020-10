Ilu nowych alumnów rozpoczęło formację? Zbyt mało

Jak przekazał przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych ks. Piotr Kot, w nowym roku akademickim formację kapłańską rozpoczęło w Polsce 438 nowych kandydatów. Do seminariów diecezjalnych wstąpiło 289 alumnów, a do seminariów zakonnych 149. To o 60 kandydatów mniej niż rok temu.

Najwięcej kandydatów tego roku zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (26), do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (15) oraz do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i w Poznaniu, gdzie formację kapłańską rozpoczęło po 13. kandydatów.

Po jednym kandydacie zgłosiło się do Wyższych Seminariów Duchownych w Drohiczynie, Gnieźnie i Sosnowcu. Żadnego nowego kandydata nie ma seminarium w Świdnicy.

Jeśli chodzi o zakony, największą liczbą powołań cieszą się Dominikanie, gdzie postulat rozpoczyna 35. braci. 20. braci rozpoczęło formację u Franciszkanów Konwentualnych a 7. u Karmelitów Bosych.

Ogółem w tym roku akademickim we wszystkich seminariach diecezjalnych i zakonnych kształci się 2557 kleryków.

W ciągu ostatnich 15. lat niemal trzykrotnie zmniejszyła się liczba mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa w Polsce.

Dane te jeszcze bardziej powinny uświadomić katolikom, jak bardzo potrzebna jest modlitwa o nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” (Łk 10, 2)

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

kak/ekai.pl