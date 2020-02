Ile jest Żyda w Żydzie i dlaczego ma ,,mocną głowę''?

Przodkowie aszkenazyjskich Żydów, którzy mieszkają dzisiaj w Izraelu, żyli w środkowej i wschodniej Europie, natomiast przodkowie sefardyjskich Żydów, zamieszkiwali południowo-zachodnią Europę, północną Afrykę oraz Bliski Wschód. Ci ostatni są nazywani często Mizrachim. Badania pokazały, iż kurdyjscy oraz sefardyjscy Żydzi są bardzo blisko spokrewnieni, różniąc się jednak nieznacznie od swoich aszkenazyjskich braci. Żydzi aszkenazyjscy pomieszali się prawdopodobnie z mieszkańcami Europy podczas swojego długiego okresy wygnania. Badania wykazały, że około 12.7% aszkenazyjskich Żydów posiada chromosom Eu 19, który znaleziono również wśród 60% wschodnioeuropejskich Chrześcijan. To oznacza, że linia rodowa ojca pochodzi od Słowian i Chazarów. Większość aszkenazyjskich Żydów, posiada jednak chromosom Eu 9 oraz inne chromosomy, które wskazują na linię rodową ojca biegnącą 2,000 lat wstecz wprost na tereny starożytnego Izraela. W artykule z listopada 2001, zamieszczonym w periodyku The American Journal of Human Genetics, Ariella Oppenheim z Uniwersytetu Hebrajskiego pisze między innymi, że Żydzi mają bliższe relacje genetyczne z mieszkańcami północnych rejonów Morza Śródziemnego – czyli z Kurdami, Turkami z Anatolii oraz Armeńczykami – niż z mieszkańcami południa – czyli Arabami i Beduinami.

Aszkenazim pochodzą także – choć w mniejszym stopniu – od ludów Europejskich, takich jak Słowianie i Chazarowie. Owe nie-izraelskie haplogrupy Y-DNA w genach tej społeczności, to elementy oznaczone jako Q (typowe dla środkowej Azji) oraz R1a1 (typowe dla mieszkańców Europy Wschodniej). Holenderscy Żydzi, oprócz genotypu izraelskiego, posiadają dodatkowo geny typowe dla mieszkańców północno-zachodniej Europy. Żydzi sefardyjscy pochodzą również – choć w mniejszym stopniu – od różnych ludów nie-izraelskich, których nazw jednak w raporcie nie wymieniono. Gruzinim (czyli Żydzi z Gruzji), jak można się tego spodziewać, są mieszanką Gruzinów i Izraelitów. Temanim (czyli Żydzi jemeńscy) są mieszanką jemeńskich Arabów i Izraelitów. Żydzi z północnej Afryki (z Maroka, Algierii oraz Tunezji) mają wyjątkowo przeważającą część genotypu izraelskiego. Żydzi libijscy są głównie Izraelitami, ale z domieszką genów ludu Berberów. Żydzi etiopscy mają niestety przede wszystkim geny etiopskie, z niewielką domieszką genów izraelskich, i to tylko w nielicznych przypadkach. Bene Izrael (czyli tzw. Marati, - Żydzi z zachodnich Indii) oraz Żydzi Koczin (albo Malabar Jehudan) z prowincji Kerala w Indiach, posiadają w większości hinduskie pochodzenie w swoim mitochondrialnym DNA, które jest linią matki. Jednakże z linii ojca, mają żydowskie korzenie.

Badania nad Kohenami i Lewitami



Haplotyp Kohen Modal, który należy do haplogrupy oznaczonej jako J, był częścią starożytnego DNA Izraelitów i należał w szczególności do kapłanów Świątynnych z rodu Lewiego. Ta haplogrupa występuje wśród wielu Żydów, zarówno Aszkenazim, Sefardim, jak i Bene Izrael z Indii. Badania wykazały, że haplogrupa J – czyli kapłańska – jest typowa nie tylko dla współczesnych Żydów, ale znaleziono ją również pośród Kurdów, Armeńczyków, Palestyńskich Arabów i kilku innych pomniejszych społeczności, których w raporcie nie wymieniono. Jak wynika z raportu, około połowa aszkenazyjaskich Lewitów, posiada również nie-izraelskie geny należące do haplogrupy R1a1 (typowej dla Słowian). Wielu z ich przodków – będąc Słowianami i Chazarami – przyjęło Judaizm i zostało wszczepionych do izraelskiego drzewa genetycznego.