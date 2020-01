Igor Tuleya dla Al-Jazeera: Sędziowie w Polsce są atakowani

Wiesław Kaloryfer 21.1.20 15:32

Prezes olsztyńskiego sądu właśnie potwierdził to, co zarzuca się kolejnym "reformom" ministra Ziobry - ręczne sterowanie orzeczeniami i pozbawienie sędziów przymiotu niezawisłości. Posłużył się tzw. delegacją, która jest niczym innym jak upoważnieniem przez pracodawcę pracownika do podróży służbowej w ramach stosunku pracy. Jest to dokument wewnętrzny zakładu pracy z relacji pracodawca-pracownik. Pracownik ja jego podstawie dostaje pisemne potwierdzenie, że wyjazd do danego miejsca poza zakład pracy odbywa się w ramach stosunku pracy i związany jest ze świadczeniem pracy na rzecz swojego pracodawcy. Mając ten papier pracownik nie musi obawiać się, że pracodawca zarzuci mu niestawiennictwo w pracy i nie zwróci mu kosztów przejazdu i pobytu w ramach podróży służbowej. Tymczasem to co zrobił prezes sądu do spółki z Kancelarią Sejmu to kuriozum. Posłużyli się delegacją do zablokowania sędziemu wglądu do list. Przypomnę, że delegacja to dokument wewnętrzny. Tymczasem prezes wysłał informacje o delegacji (o jej odwołaniu) do podmiotu zewnętrznego - Kancelarii Sejmu z jasnym celem - zablokowania udostępnienia list do KRS. Potem zresztą tak to Kancelaria Tłumaczyła - nie pokazaliśmy, bo nie było delegacji, a więc sędzia nie był służbowo. Sęk w tym, że relacja sędzia (szeregowy) - prezes sądu (też sędzia) to nie typowa relacja pracownik - pracodawca. Wynika to z konstytucyjnej zasady niezawisłości. Szereg (a w zasadzie większość) zadań sędziego nie podlega weryfikacji i akceptacji przez prezesa, gdyż związane są z orzekaniem, a tu sędzia jest niezawisły. Niezawisły także od swojego prezesa. Jedyny sposób na kwestionowanie jego pracy w tym aspekcie możliwy jest jedynie na drodze procesowej poprzez środki odwoławcze. W kwestii oględzin list sąd w osobie sędziego wydał decyzję procesową (postanowienie). Tym samym tylko w ramach czynności procesowych możliwe było jej kwestionowanie. Tymczasem prezes zrobił to decyzją quasiadministracyjną, czym w sposób ewidentny naruszył prawo.

A jak zarzucali Ziobrze, że jego reformy zmierzają do kontroli rządowej (bezpośrednio czy pośrednio poprzez wybieranie swoich prezesów i dyrektorów sądów) wydawanych orzeczeń sądowych, to się zarzekał, że to kłamstwo. Tu dobrze widać kto naprawdę kłamie.