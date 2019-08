I wszystko jasne! Kukiz 'jedynką' na liście... PSL

6.8.19 19:44

To coś podobnego jak zespoły punkowe. Niby anty systemowe ale jak zaczynała im rosnąć popularność to siłą rzeczy stawały się systemowe i upadały. A wraz z nimi cała ta muzyka zniknęła.



Kukiz to był dobry muzyk i powinien tego się trzymać. Każdy ma jakiś talent i nie koniecznie wszyscy muszą zajmować się polityką. Te ich teksty były genialne i szkoda, że się to rozsypało. A w polityce i tak niczego nie zdziałał i nie zdziała już.