Horała: Putin rozpaczliwie chce osłabić naszą pozycję

"Wypowiedź prezydenta Rosji padła osobiście i potrzebne jest adekwatne i odpowiedzialne zachowanie, na pewno spokojne. Oczekiwałabym od prezydenta RP również odpowiedzialnej reakcji, tym bardziej, że nie jest to pierwsze takie wystąpienie"-skomentowała polityk. Wiceminister infrastruktury odpowiedział, że "prowokacja" to swoiste "słowo-klucz".

"Polska rośnie w siłę, uniezależnia się od rosyjskiego gazu. To rozpaczliwe i bezczelne prowokacje, aby w jakiś sposób osłabić pozycję Polski Jest oficjalnie wpisana w dokumenty armii i MSZ Rosji doktryna, że istnienie niepodległych państw między Odrą a Dźwiną i Dniestrem, to jest akt agresji wobec Rosji, a nie daj Boże, by te państwa zechciały się wiązać ze strukturami zachodnimi. Dopóki Rosja nie zrezygnuje z idei odbudowy imperium, dopóty będzie elementarna sprzeczność w naszych interesach narodowych i nie będą możliwe dobre relacje do pewnego zakresu"-podkreślił.