Horała krytykuje słowa Czarnka. Jest odpowiedź: Demoralizacja nigdy nie będzie prawem człowieka i normalnością

„Profesor Czarnek wyjaśniał już kontekst swojej wypowiedzi. Oczywiście to wypowiedź niefortunna i takie słowa lepiej, żeby nie padały, bo również one zaciemniają obraz tego, co jest istotną różnicą w tej kampanii” – powiedział dziś pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała w rozmowie na antenie TVN24. Skrytykował w ten sposób słowa Czarnka na temat LGBT. Jest odpowiedź posła PiS.