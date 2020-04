Hołownia ma świadomość przegranej, dlatego skupia się na krytyce konkurentów

Leszek 2.4.20 19:07



Hołownia skończy jak Palikot ! To wybitna obrzydliwość i cynizm ! To efemeryda bez wyższego wykształcenia. Jest czarnym koniem wyborów, ale bez czarnej teczki ! Z ogólnodostępnych informacji wynika, że stawiają na niego służby. Na ile jest to zainicjowane przez inne osoby, to się okaże. Uważam, że obecność Jacka Cichockiego na konwencji, czy też spotkaniu autorskim pana Szymona Hołowni nie była przypadkowa. To pokazuje, że jest taka tęsknota za ciepłą wodą, inną twarzą Platformy Obywatelskiej i Szymon Hołownia może zaspokoić te pragnienia, tę tęsknotę za Tuskiem. Jego programem jest walka z Kościołem w Polsce, bo wywalili go z seminarium duchownego za to, że chciał wejść do seminarium w stringach, aborcja na życzenie i oczywiście przedłużenie wieku emerytalnego do 67 lat.