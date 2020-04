Hołownia kpi z poluzowania restrykcji w kościołach

Jan Radziszewski 16.4.20 21:23

Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata

6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów

Środa, 6 czerwiec 18. 03

Pisz dziecko

Nie lękaj się.

Zapisz

Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie.

Nie jest to miejsce dla nich.

Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani.

Polska nie jest miejscem dla Żydów.

Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny.

Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają.

Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec.

Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili.

Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo.

Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg.

Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami.

Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli.

Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie.

Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny?

Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga.

Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie.

Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem.

- Chwała Tobie Chryste.

