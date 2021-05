Hołownia już puszcza oko do Thun. ,,Bardzo rozważna i mądra osoba’’

Platformę Obywatelską pożegnała wczoraj europoseł Róża Thun. Poseł Platformy Bogusław Sonik zdradził, że od dawna mówiło się w Krakowie o planach Thun dotyczących przyszłości w Polska 2050. Sam Szymon Hołownia jest tym zachwycony i zapowiada, że chętnie znajdzie czas na rozmowę z europosłanką. Okazuje się więc, że Hołownia i Thun ramię w ramię będą walczyć o przetrwanie zagrożonego katastrofą klimatyczną kontynentu, dla którego największym zagrożeniem, jak stwierdziła wczoraj Thun na antenie TVN24, jest Prawo i Sprawiedliwość.

Europoseł Róża Thun oświadczyła wczoraj, że złożyła na ręce przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Małopolsce Aleksandra Miszalskiego rezygnację z członkostwa w partii. W swoim oświadczeniu wyjaśniła, że od dłuższego czasu nie zgadza się z Platformą w wielu kwestiach. Zaznaczyła przy tym, że o jej decyzji przesądził brak poparcia Koalicji Obywatelskiej dla unijnego Funduszu Odbudowy.

- „Nie zgadzam się na to, żeby słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich, w tym oczywiście również polskich, oraz kosztem umacniania całej Wspólnoty”

- stwierdziła Róża Thun.

Dziś na antenie RMF FM gościł poseł PO Bogusław Sonik, który zdradził, że europoseł Thun od dawna szukała kontaktu z Szymonem Hołownią.

- „W Krakowie od dawna, od jesieni mówiło się, że Róża Thun szuka kontaktu z Szymonem Hołownią, który chciałby mieć swoją reprezentacje w Parlamencie Europejskim”

- mówił polityk.

Na spotkanie z Różą Thun bardzo chętny jest sam Szymon Hołownia.

- „Myślę, że umówimy się na rozmowę, jeżeli oczywiście będzie chciała rozmawiać w najbliższych tygodniach, czy miesiącach, bo bacznie przyglądamy się temu jak pracuje europarlament. Zastanawiamy się jak my - jako ruch - opisujemy się dzisiaj też na tej, nie tylko krajowej, ale międzynarodowej scenie”

- stwierdził dziś lider ruchu Polska 2050.

- „Ja bardzo ją cenię, słyszę, oglądam i znam od lat. To bardzo rozważna, mądra polityczka, która myśli kategoriami solidarności europejskiej i bardzo troszczy się o swój kraj. To jest wspaniała osoba”

- dodawał polityk.

Odnosząc się do kryzysu Platformy Obywatelskiej Hołownia stwierdził, że jej politycy zdają sobie sprawę, iż „lidera opozycji” widzi się poza jej strukturami.

- „Ale to nie znaczy, że my życzymy Platformie źle, że my życzymy, żeby ona się rozpadła, żeby się tam stało jakieś nieszczęście. Platforma ma swoich wyborców. Ma ludzi, którzy wierzą i wierzyli jej od bardzo wielu lat, że jest w stanie Polskę zmienić”

- mówił.

kak/PAP