HIT! Durczok zmienił branżę. Jest... ekspertem od zarządzania kryzysem wizerunkowym

Kamil Durczok nie pracuje już jako dziennikarz. Po jego ekscesach związanych ze spowodowaniem kolizji pod wpływem alkoholu (zezwolił na podawanie jego nazwiska oraz wizerunku w publikacjach o tej sprawie) z pewnością trudno byłoby mu znaleźć zatrudnienie w tej branży. Teraz zajął się czymś zupełnie innym. Prowadzi między innymi szkolenia z działań w sytuacji kryzysu wizerunkowego.

Były dziennikarz w rozmowie z Markiem Czyżem na kanale „Czyż tak !” w serwisie Youtube zapytany został między innymi o to, czy można wierzyć komuś o takim życiorysie. Ten odparł, że owszem:

„Tym bardziej powinien wierzyć. Bo kto, jeśli nie ja, nauczy go, jakich błędów unikać, żeby się w takiej jak ja sytuacji nie znaleźć”.

Dodaje też:

„Kiedy marka znajduje się w kryzysie albo, tak jak w moim przypadku dostaję nieprawdopodobny łomot ze wszystkich stron, to pierwszą zasadą jest, że nigdy nie będziesz dobrym swoim PR-owcem”.

Zarzuty w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym Durczok usłyszał w tym roku. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W razie działania nieumyślnego – do 3 lat więzienia.

To nie jedyne problemy Durczoka. Były dziennikarz w ubiegłym roku usłyszał z kolei zarzuty dotyczące podrobienia weksla i dokumentów towarzyszących zabezpieczeniu kredytu hipotecznego na niemal 3 miliony złotych.

