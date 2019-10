Historia o. Rydzyka o samochodach od bezdomnego jest wiarygodna. Ustalenia Onetu

ela 12.10.19 16:29

Sowa: Grad skończy ostatecznie na szefie Tauronu



Sowa: I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, a wiecie o tym, że Grad skończy ostatecznie na szefie Tauronu, pół roku, wiesz, to będzie takie rozłożone, on się teraz zakręcił na radzie... mówił do mnie spokojnie, w styczniu jeszcze się, wiesz, wymiksuję, a jak usłyszałem jeszcze, że jest rezygnacja, no pewnie, nawet mu wysłałem SMS-a, Olek, In Progress, on mi odpowiedział... tak. Do wakacji będziemy mieli gościa, który będzie, wiesz, na południu Polski, bo to nie jest tylko Małopolska, to masz Tauron, to masz gościa, który rządzi, główna spółka energetyczna na południu. Ty, a o kogo chodziło, co on mówił, że PSL-owcy nie wiedzieli, że mieli w zarządzie swojego człowieka, bo rozumiem, że on go odp...lił... ale kogo Ty, kogo, kogo...

