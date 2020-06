Hipokryzja! ,,Tygrysek'' będzie obniżać VAT

21.6.20 19:23



Czaskoś to kolega "tygryska" z rządu...





Słuchałem dzisiejszego przemówienia Czaskosia. No, PiS to tragedia, zrobimy w Sejmie "Komisję krzywd" (cóś takiego), rozliczymy całe PiS-owskie plemię, było o TVP itp...



Ogólne wrażenie: sama ciemność, że nic tylko się powiesić albo powystrzelać PiS-owców. Inaczej nie da się żyć. O świetle nie było ale wniosek można było wysnuć jeden: światło nastąpi jak Czaskość zostanie Pre... PREZYDENTEM. Swoją drogą czy Czaskoś wie w ogóle jakie prerogatywy ma Prezydent Państwa? I kogo potrzeba do współpracy by zrealizować te wszystkie świetlane obietnice z cyklu "wyklęty powstań ludu ziemi"?