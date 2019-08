Hartman: Krzyż - usunąć z Giewontu

Jacek 23.8.19 8:25

Hartman po niemiecku to twardy człowiek a więc bez serca. Skończył KUL i co z tego ? Podobno wywodzi się z narodu wybranego a to wiele już mówi jaki program miał wgrany od młodości. Na KUL miał zapewne do wypełnienia misję krzewienia twardego racjonalizmu że co oko widzi to istnieje, podważania istnienia Boga, Jezusa, misji, sensu istnienia Kościoła. Teraz jako absolwent KUL przynosi wstyd i hańbę tej placówce naukowej, która wykształciła takiego anty-Chrysta.



Króluj nam Chryste

Pozdr.