Przeciwko szefowi WHO wpłynęło oskarżenie do Trybunału Karnego (MTK) w Hadze o ludobójstwo. Według oskarżenia Tedros Adhanom Ghebreyesus miał dokonać zbrodni w Etiopii kierując tamtejszymi siłami bezpieczeństwa.

Amerykański ekonomista David Steinman nominowany do pokojowej nagrody Nobla złożył zawiadomienie przeciwko szefowi Światowej Organizacji Zdrowia. Steinman złożył wniosek o postawienie zarzutów za ludobójstwo w związku z możliwym zaangażowaniem szefa WHO w kierowanie siłami bezpieczeństwa Etiopii.

David Steinman oskarżył 55-letniego Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który trzy lata temu przejął stanowisko w WHO, o bycie jednym z trzech urzędników kontrolujących etiopskie służby bezpieczeństwa w latach 2013-2015. Dr Tedros był ministrem zdrowia kraju w latach 2005–2012 i ministrem spraw zagranicznych do 2016 r., Kiedy to jego partia Front Wyzwolenia Ludu Tigray była głównym członkiem koalicji rządzącej.

mp/the times