'GW' poucza: W święta trzeba mówić prawdę

Gdy spojrzymy na sam tytuł wiadomości, wydawać by się mogło, że "Wyborcza" dokonała samozaorania, próbując przekonać swoich czytelników, że "w święta trzeba mówić prawdę" (a na co dzień wolno zatem kłamać?). Okazuje się jednak, że jest to apel do miejskiego aktywisty, Jana Śpiewaka, który ogłosił, że już nie będzie bronił wolnych sądów, po tym, jak te "wolne sądy" go potraktowały.

"Oto, czego dowiedziała się Keira Knightley w filmie „Love, Actually”, a my z nią. Prawdę trzeba wypowiadać, a także pisać. Wojciech Czuchnowski opisał więc ze szczegółami to, co niejawne: wyjaśnienia aktywisty Jana Śpiewaka podczas procesu o zniesławienie, jakie wytoczyła przeciwko niemu Bogu ducha winna mec. Bogumiła Górnikowska. Opisał także utajnione - to wymóg prawa w procesach o zniesławienie - uzasadnienie wyroku na byłego kandydata na prezydenta Warszawy. „W jego wypowiedziach przedstawione były fakty, które nie miały miejsca w rzeczywistości” - stwierdził sąd na zakończenie procesu bulwersującego lewą i prawą stronę"-opisuje w newsletterze redaktor Radosław Leniarski. Jak się okazuje, pouczenie o tym, że "w święta trzeba mówić prawdę", jest skierowane właśnie do Jana Śpiewaka. Czyli gdy protestował w obronie sądów, był "ok", a teraz już nie jest.