GP: Dyrektor WHO, Chiny, koronawirus i aborcja

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom opóźniał ogłoszenie stanu pandemii koronawirusa na świecie, a 23 stycznia odmówił ogłoszenia epidemii koronawirusa z Chin jako światowego zagrożenia zdrowotnego. Jak później pisał francuski „Le Monde” działo się to pod naciskami Chin, a sam Adhanom chwalił ten kraj za środki podjęte w walce z koronawirusem. Co więcej, stwierdził, że WHO nie zaleca ewakuacji obywateli zagranicznych z terenu Chińskiej Republiki Ludowej. Takie stanowisko podtrzymywał nawet po tym, jak Wuhan zostało odcięte od reszty kraju, a chiński rząd ogłosił całkowitą blokadę i kwarantannę tego miasta. Był też przeciwny w ograniczaniu podróży z i do Chin.