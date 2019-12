Gmyz ujawnia: Hołownia przyjaźni się z Giertychem. ,,Taki to niezależny kandydat na prezydenta''

JONASIK 4.12.19 12:16

Jest znacznie gorzej.

Hołownia przyjaźni się z Giertychem, Giertych z Tuskiem, Tusk z Papieżem, Papież z Jezusem. Jezus z Bogiem Ojcem, a Bóg Ojciec ma dojście do Ducha Świętego.

Ups, Hołownia ma poparcie Ducha Świętego.

Jak nie wygra, to Boga nie ma.

No na to wychodzi, stosując frądologikę :))