Gmyz: Niemiecka Gazeta oburzona pokazywaniem dzieciom niemieckich zbrodni

Tabloid "Fakt", należący do niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer w swoim artykule wyraża oburzenie z powodu pokazywania dzieciom niemieckich zbrodni z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Cezary Gmyz, korespondent TVP w Niemczech skomentował krótko: "Niemiecka Gazeta oburzona pokazywaniem dzieciom niemieckich zbrodni"

- Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów zerówek może być stresującym przeżyciem. Dla kilkuletnich dzieci, które jeszcze w czerwcu chodziły do przedszkola, szkoła podstawowa to inny, często niezrozumiały świat. Dlatego nietrudno dziwić się zdenerwowaniu rodzica, który jest oburzony tym, co zobaczyło jego dziecko na inauguracji roku w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie. - pisze tabloid