,,Gigantyczne oszczędności dla budżetu''. Padł historyczny rekord długu

nikt o 10.8.19 18:08

To dobrze . Jedni muszą oszczędzać by inni mogli trwonić . Bilans się wyrówna a ja znów , jak zawsze dostanę " figę z makiem " . Tylko .......płać , walcz , trzymaj gębę na kłódkę , płać , walcz, płać , patrz jak cię okradają i jeszcze im za to płać .



Muszę skończyć , bo na dodatek nękają mnie obrazkami do weryfikacji .