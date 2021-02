Giertych: Uchwała zarządu PO to straszny błąd. Nie wyciągnęli żadnych wniosków

Dziś na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej poinformowano o decyzjach, jakie zapadły w kwestii m.in. poparcia „prawa” kobiet do zabijania dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży. Niezwykle krytycznie do działań PO odniósł się mecenas Roman Giertych.

Izabela Leszczyna na konferencji pasowej mówiła m.in. o konieczności zagwarantowania edukacji seksualnej, bo tylko wtedy można mówić o świadomym macierzyństwie. PO – jak dodała – domaga się też bezpłatnego dostępu do antykoncepcji oraz „leczenia bezpłodności metodą in vitro”. Mówiąc o samej aborcji, stwierdziła, że kobieta po konsultacji z psychologiem i po spełnieniu „określonych warunków” powinna móc podjąć „tę osobistą decyzję”.

„Uchwała zarządu PO o aborcji jest strasznym błędem”

- skomentował decyzję PO Roman Giertych.

Dalej dodał:

„Podobnym błędem było forsowanie przez E. Kopacz i MKB ustawy o zmianie płci, czy też działania Trzaskowskiego i Rabieja na rzecz uczenia dzieci możliwości zmiany płci”.

Na koniec podsumował, że politycy PO nie wyciągnęli ze swoich klęsk żadnych wniosków.

dam/wpolityce.pl,twitter