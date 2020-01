George Friedman: Polska może stanąć na czele Międzymorza - i odegrać naprawdę ważną rolę

,,Stany Zjednoczone będą miały więcej ropy, niż potrzebują - i zaczną ją sprzedawać. To problem dla Rosji i jej sojuszników. [...] Europa Środkowa to mały region świata. Amerykanie mogą sprzedawać ropę i gaz tutaj, mogą też gdzie indziej. Ale gdy zaczną sprzedawać, ceny ropy znów spadną. Kreml tego procesu nie jest w stanie kontrolować. Natomiast Europa musi się pogodzić z tym, że to już nie ona dyktuje warunki. Nie jest centrum świata jak kiedyś, lecz małym regionem globu. Jest wiele innych regionów i krajów, które będą chciały kupić ropę'' - dodaje.

,,Współczesna Rosja to kraj Trzeciego Świata, utrzymuje się tylko dzięki eksportowi surowców naturalnych po cenach, których nie kontroluje. A to znaczy, że nie kontroluje swojej przyszłości. Podobnie zresztą dzieje się z eksporterami na całym świecie. Takie kraje jak Niemcy czy Rosja, które są w dużej mierze zależne od eksportu, siłą rzeczy stają się podatne na wahania globalnych rynków. Tego z kolei unikają państwa, które mają silnie rozwinięty rynek wewnętrzny'' - mówi Friedman.

Friedman uważa też, że w następnej dekadzie dojdzie do rozpadu Rosji. Zyskająna tym trzy kraje. ,,Po pierwsze, Japonia. To ona jest prawdziwą potęgą w Azji, nie Chiny. To trzecia największa gospodarka globu. Po drugie, Turcja''. Trzecim krajem, który ma zyskać, będzie według Friedmana Polska. ,,Polska. Widać cały czas, jak wasz kraj idzie do przodu. Wystarczy porównać, w jakiej sytuacji byliście 10 lat temu, a jaka jest wasza pozycja obecnie, by dostrzec różnicę. Gdy dojdzie do rozpadu Rosji, Polska może na tym potężnie zyskać'' - mówi.