Genetyczna swatka. Opracowano aplikację randkową, która porównuje DNA

JONASIK 30.12.19 12:13

Spodziewałem się tego.

Za grzechy rodziców dziecka, Bóg zsyła na noworodka chorobę i dziecko kona w cierpieniu.

Jaka to słodka ideologia. Miodzio.

Zapomniałeś o grzechach pokoleniowych.

Może to dziadek coś nabroił?

Wiesz to nie temat rzeka, to temat ściek.

Ściek w waszych katolickich łbach.