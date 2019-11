Gen. Robert Spalding: Polska ma przyszłość z USA, nie z Chinami

Nie można utrzymywać relacji wojskowych z USA, a gospodarczych, handlowych i informacyjnych - z Chinami. Konieczny jest wybór, mówi gen. Robet Spalding, były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. strategii. Jak wskazuje, Amerykanie wycofują swoje łańcuchy dostaw z Chin; chcą przenieść je do innych państw - w tym do Polski. Dlatego właśnie Spalding jest teraz nad Wisłą częstym gościem.

"Z naszego punktu widzenia przyjęliśmy Chiny ponieważ wierzyliśmy, że otwarty rynek przyniesie bogactwo, a bogactwo zaowocuje demokracją. Zatem wraz z pojawieniem się bogactwa, Chiny miały się zliberalizować i stać się bardziej kompatybilne z naszym systemem. Okazało się, że tak nie jest. Oni widzieli w tym szansę, a my wierzyliśmy, że możemy ich zmienić. W rzeczywistości widzimy, że to oni zmieniają nas" - wskazał.

Według Spaldinga należy też "inwestować w demokrację", to znaczy "tworzyć infrastrukturę, bazę przemysłową (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), wdukację, badania i rozwój". Jego zdaniem inwestyce w te obszary były długo na dalece za niskim poziomie.

Generał był pytany o plan Amerykanów wycofywania z Chin łańcuchów dostaw. Jak przekonywał, te łańcuchy będą trafiać do państw proamerykańskich, w tym - do Polski.

Jak dodał, oczekuje, że Polska będzie miała "gospodarcze, finansowe, handlowe i informacyjne relacje z USA", a Amerykanie "zrównoważą to wojskowym zaangażowaniem".

"Uważamy, że demokracja jest atakowana i jedyną możliwością, abyśmy mogli przetrwać, jest przetrwać wspólnie. Aby tak się mogło stać, musimy wspólnie rozpoznać zagrożenie. Niektóre kraje chcą mieć silne relacje w obszarze bezpieczeństwa z Ameryką i jednocześnie gospodarcze, finansowe, handlowe i informacyjne relacje z Chinami. To jest dla nas nie do zaakceptowania, ponieważ takie relacje podważają nasze zbiorowe bezpieczeństwo" - podkreślił.



Generał pytany o ocenę polskiej demokracji odmówił odpowiedzi. "To pytanie do Polaków, nie do mnie. Każdy kraj ma swoją własną ścieżkę. [...] System międzynarodowy, o który walczymy, ma dawać obywatelom różnych krajów możliwość określania, jaki model chcą mieć u siebie" - wskazał.