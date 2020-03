Fundacja, która wali w PiS. W tle Kozłowska i Kramek

Elektor 12.3.20 9:29

Popieram p. Krzysia Bosaka! Nie jestem wyborcą p. Kidawy. Ale... zbiórka prywatna, nic wam do tego, sami zabieracie nam pod przymusem na waszą propagandę w TVP i nic nie mamy do powiedzenia, bierzecie sobie ot tak. Jak chcą niech zbierają i wieszają co chcą.