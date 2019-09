Frans Timmermans pisze do muzułmanów

AS 12.9.19 16:02

To jest znamienne że lewactwo tak zażarcie zwalcza, poniża KK że zabobon, prymityw itd. a u islamistów kobiety biją, traktują jak drugi gatunek ludzi, gwałcą, zabijają niewiernych, żydów leją, walą głowami w ziemię na ulicach itd. ale ze strony lewactwa czy nawet tylko feministek zero wrogości i krytyki w stosunku do tej religi, przeciwnie, sam Timer się przed nimi kaja, a przecież już sporo Europejczyków raczyli bombkami potraktować w ramach wdzięczności za gościnę, Timer do nich nie ma NIC za to do "polskich faszystów" owszem,