Francuski senator porównał antyszczepionkowców do polskiej kawalerii

Jeden z francuskich senatorów w trakcie debaty na temat segracji sanitarnej porównał antyszczepionkowców do "polskiej kawalerii atakującej sowieckie czołgi".

Francja to pierwszy kraj europejski, który zdecydował się na radykalną segregację sanitarnę. Osoby niezaszczepione we Francji nie będą mogły wejść do restauracji, centrów handlowych lub pociągów.

Nie wszystkim podoba się to rozwiązanie. W ponad stu francuskich miastach miały miejsce protesty, w trakcie których doszło do starć z policją.

We francuskim senacie odbyła się także burzliwa debata na temat.

W trakcie debaty senator Claude Malhuret nazwał przeciwników szczepień "frajerami". Porównał ich do "polskiej kawalerii atakującej sowieckie czołgi w latach 40".

- Ospa zniknęła. COVID-19 ma szansę przetrwać dzięki wszystkim bojownikom cyfrowego ruchu oporu, którzy domagają się prawa do walki z nim bez szczepionki. Szansę mają jak polska kawaleria w latach 40. przeciwko sowieckim czołgom - powiedział Malhuret.

"La variole a disparu. Le Covid, lui, a des chances de survivre grâce à tous les résistants numériques qui exigent le droit d’attraper le virus et de le combattre, comme les Polonais de 40 contre les chars soviétiques", raille @ClaudeMalhuret #PasseSanitaire pic.twitter.com/B8ab5z6yVJ

Jak przypomniał portal tvp.info, Malhuret był merem Vichy - miasta powszechnie uznawanego za symbol kolaboracji Francji z III Rzeszą. Jego wypowiedź do pokłosie propagandy, która przedstawiała II Rzeczpospolitą jako kraj tak zacofany, że do walki z bronią pancerną wystawiał oddziały konne.

