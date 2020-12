Francja też grozi wetem … w sprawie Brexitu

- Francja grozi wetem jeśli porozumienie handlowe #brexitnie będzie korzystne - ostrzega francuski minister ds europejskich @Cbeaune I jak podkreśla minister weto jest prawem przysługującym krajom członkowskim – pisze na Twitterze Dominika Cosic, korespondent TVP w Brukseli.

Kończy się właśnie okres przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którego celem było zagwarantowanie dodatkowego czasu do przeprowadzenia negocjacji. Rozmowy wciąż trwają.

Wetem ws. Brexitu zagroził francuski minister do spraw europejskich Clement Beaune. Zastrzega on, że jeżeli porozumienie handlowe dot. brexitu nie będzie dla Francji korzystne, to jego kraj je zawetuje.

Londynie otrzymał od KE czas do końca listopada na formalne ustosunkowanie się do sprawy. Wielka Brytania stwierdza: "odpowiedź zostanie udzielona we właściwym czasie".

