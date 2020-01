Filipiny odrzucają legalizację homomałżeństw

Prawnik i gospodarz programu radiowego Jesus Nicardo M. Falacis III oraz organizacja LGBTS Christian Church Inc. podjęli próbę legalizacji tzw. „małżeństw” homoseksualnych na Filipinach poprzez petycję do Sądu Najwyższego o redefinicję pojęcia małżeństwa. Ich wniosek został jednak odrzucony we wrześniu ubiegłego roku. W styczniu tego roku Sąd Najwyższy podtrzymał swoje postanowienie.