Festiwal Owsiaka. Skala przestępstw poraża! Oficjalny raport policji

To już ósma doba Policyjnej Operacji „Kostrzyn 2019”. Rytm życia w tym mieście stabilizuje się i wraca do tego sprzed festiwalu. Choć na polu pozostaje jeszcze trochę namiotów, można stwierdzić, że większość miłośników festiwalu dotarła już do domu. Nad ich bezpieczeństwem czuwało niemal 1600 policjantów, których ciężka służba przełożyła się na ich wysoką ocenę wystawioną przez uczestników.