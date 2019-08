Festiwal Chrześcijańskie Granie - zapraszamy!!!

Festiwal Chrześcijańskie Granie łączy scenę debiutancką z profesjonalną. Od 2011 pokazujemy to co nowe i dobre na polskiej scenie. Od 2015 co roku wybierana jest PREMIERA ROKU – przebój roku. W roku 2018 w ramach wydarzenia odbędzie się konkurs Debiuty im. Moniki Brzozy. Całość kończy wspólne UWIELBIENIE.

Na festiwalu pokazujemy:

* najciekawsze zespoły debiutanckie.

* nowe płyty młodych wykonawców …

oraz

* zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia.