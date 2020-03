Feministki na Dzień Kobiet: ,,Łączy nas aborcja''; ,,Wolność, równość, aborcja na żądanie''

AntyUrszula 9.3.20 11:43

Jedyne co łączy te babony (bo to nie są prawdziwe kobiety) to wypaczone sumienia z powodu zabicia własnego dziecka, nienawiść do dzieci i macierzyństwa, brzydkie, wykrzywione nienawiścią twarze i epatowanie swoimi narządami rozrodczymi na banerach!!!