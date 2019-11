Europosłowie PiS: Dzisiejsza Europa potrzebuje wartości

Ryszard Czarnecki stwierdził, że inicjatywa Instytutu Myśli Schumana to nie tylko uczczenie, ale i przykład korzystania z żywej spuścizny Roberta Schumana. „Jest ona o tyle ciekawa, że zauważyliśmy, że jeśli w PE zaczynamy mówić o wartościach, to nagle okazuje się, że szereg dotąd milczących parlamentarzystów zaczyna dawać świadectwo wraz z nami. Okazuje się, że również chcą być obroncami wartości i z nimi się utożsamiać ” - zauważył Czarnecki. Europoseł PiS mówił też, że mimo pewnych różnic w interpretacji wizji Europy Schumana, jego spuścizna jest ciągle żywa. „Drogowskazy, które zostały wtedy ustalone, są dalej obecne” - podkreślił były wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki.

Beata Kempa zaznaczyła, że w obecnych czasach ważne jest to, by dawać świadectwo wiary. „Trzeba robić to spokojnie, jednak trzeba być też bardzo konsekwentnym” - stwierdziła. Europosłanka zauważyła, że dziś mówi się dużo o tolerancji, jednak często nie przekłada się to na realne działania. „Dlatego musimy z szacunkiem do każdego dyskutować na temat roli wszystkich grup społecznych” - powiedziała eurodeputowana.