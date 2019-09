Europosłowie chcą potępienia paktu Ribbentrop-Mołotow

W czwartek parlamentarzyści zagłosują nad rezolucją w tej sprawie. - Powodem wpisania tego punktu do porządku obrad są między innymi ostatnie próby rehabilitowania paktu Ribbentrop-Mołotow przez władze rosyjskie - mówi europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Fotyga.

- To, że rezolucja zostanie w tym kształcie przegłosowana, nie jest jednak przesądzone - uważa Anna Fotyga. Pakt Ribbentrop-Mołotow został zawarty 23 sierpnia 1939 roku. Formalnie była to umowa o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i ZSRR. Do paktu załączono jednak tajny protokół, który dotyczył rozbioru terytoriów suwerennych państw - Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.