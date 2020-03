Epoka po koronawirusie może przynieść Polsce dobrobyt

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", kryzys Covid-19 pokazuje znaczenie fizycznej bliskości dostawców umożliwiającej produkcję niezależnie od wydarzeń w odległych częściach świata. Do kwestii zapewnienia dostaw dochodzi też rosnąca presja na chronienie narodowych gospodarek, a to oznacza cła i kontyngenty dla zewnętrznych podmiotów.

"Połączenie wpływu wirusa, który pokazuje, jak skoncentrowana jest baza dostawców wielu firm na świecie, z niepewnością co do dalszej polityki handlowej moim zdaniem doprowadzi do ponownego przemyślenia globalnych łańcuchów wartości" - powiedziała w rozmowie z "Bloombergiem" Beata Smarzyńska-Javorcik, ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Według "DGP" tak samo rzecz przedstawia główna ekonomistka OECD, Laurence Boone.