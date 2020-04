Episkopat: W niedzielę Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii

17.4.20 12:19

Pięknie ,że nam EP przypomina o tym ważnym święcie tylko szkoda ,że ani niby katolicki rząd,a tym bardziej Episkopat nie znieśli restyksji dzień wcześnie umożliwiając większej ilości wiernym udział w mszach ,spowiedz i komunię świętą .

Pan Jezus powidział do św.Faustyny ,że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi i komunii św uzyska całkowite zniesienie win i kar czyżby Episkopatowi nie zależało na wiernych ,na to wygląda .

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiać można codziennie to nie jest jakaś specjalna łaska ,że akurat w tym dniu łaski się otrzymuje po spowiedzi i komunii świętej,a to dla nas wiernych jest praktycznie nie możliwe .https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/.