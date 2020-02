Epidemia opętań. Dramatyczny skutek laicyzacji

Na łamach lutowego numery miesięcznika „Egzorcysta” ukazał się artykuł autorstwa księdza Francesco Bamonte ICMS, przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów (A.I.E.), w którym duchowny przypomniał, że tylko biskupi udzielają swoim kapłanom prawa do posługi egzorcyzmami, a kapłani wyznaczeni do tej posługi muszą być do niej przygotowani, by między innymi rozróżnić, które ze zwracających się o pomoc osób potrzebują interwencji egzorcysty, a które powinny być leczone przez psychiatrę (jednym z powodów takiej selekcji jest ogromna liczba zwracających się o pomoc).