Emeryka do Kidawy: Szczaw i mirabelki były za platfusów

Starsza Pani wie co mówi. Głosowanie na PO/KO to skok do szamba. niektórzy to nawet konstruują trampolinę ( zauważyłam, że w zasadzie zniknęła z przekazów nazwa: Platforma Obywatelska, czegoś się jednak wstydzą)

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha