Eksplozja w Madrycie. Są ofiary śmiertelne

Do potężnej eksplozji doszło dziś po południu w centrum Madrytu. Wybuch zniszczył trzy piętra budynku. Media informują, że zginęły przynajmniej trzy osoby.

Do wybuchu doszło około godz. 15 przy ul. Toledo w centrum Madrytu. Przyczyny eksplozji nie są jeszcze znane. Niewykluczone, że był to wybuch gazu. Na miejscu działa policja, straż pożarna i służby medyczne.

Kamienica, w której doszło do eksplozji, należy do archidiecezji. Znajdowały się w niej mieszkania księży oraz stołówka dla bezdomnych. W pobliżu znajduje się szkoła, kościół i dom opieki.

BREAK: Significant explosion in Madrid



Appears several floors of building destroyed



Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX