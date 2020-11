Edyta Górniak: Ludzie odeszli od Boga. Szatan ma ucztę

Edyta Górniak postanowiła zrezygnować z prowadzenia konta na Instagramie. Wczoraj zorganizowała live, na którym wyjaśniła fanom motywacje swojej decyzji. Zaapelowała też do obserwujących ją internautów, aby zamiast oglądać się dookoła, dostrzegli „przepiękny świat” w sercu.

- „Teraz szatan ma ucztę. Jeżeli człowiek nie przypomni sobie teraz, kim jest Bóg, to człowiek przestanie istnieć. Zostaną same cyborgi” – stwierdziła piosenkarka.

- „Więc proszę was o to. Nie rozglądajcie się na to, co się dzieje dookoła. Bo w głowie i w sercu jest niezwykły, przepiękny świat. Pan Bóg świadomie dozwolił tego, co się dzieje, bo tak mocno ludzie odwrócili się od duchowości, tak się jej wstydzą, nie rozpoznają, wyrzekli się jej. To, że szatan doszedł do głosu tak mocno na świecie, to jeśli ludzie teraz nie zwrócą się do Boga, to być może nie będą już mieli takiej szansy. Nie wiem... Bóg jest miłością” – podkreśliła.

Edyta Górniak poinformowała, że nie będzie już prowadzić swojego profilu na Instagramie. Pozostanie on jednak aktywny, a zarządzaniem nim zajmie się asystentka wokalistki.

kak/Tysol.pl