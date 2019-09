Dziś nie o płci dojnych krów, tylko...

Tymczasem w Bydgoszczy ciosają belki na pluszowe krzyże dla biskupa Tyrawy i jego uczniów:



"Po rewitalizacji Starego Rynku władze Bydgoszczy zakazały ruchu samochodowego w przyległych uliczkach. To uniemożliwia dojazd do katedry i kurii biskupiej. Biskup Jan Tyrawa uważa, że "decyzja narusza wolność Kościoła". Hierarchę wsparł szef klubu radnych PiS. (...) Obszernie tłumaczy, dlaczego błędem jest brak możliwości dojazdu do kurii biskupiej. „Uniemożliwia to dojazd pracowników Kurii i jej interesantów, organizowanie spotkań gremiów zajmujących się remontami, konserwacją zabytków, opracowywaniem programów remontowych, rewaloryzujących, konferencji mniejszych grup, którzy pochodzą spoza Bydgoszczy i poruszają się samochodami” - pisze. (...) Przekonuje, że brak dojazdu uniemożliwia dostawę poczty i zaopatrzenia, przeprowadzanie remontu. W budynku są także mieszkania: biskupa i zatrudnionych tu sióstr zakonnych. Biskup przekonuje, że wprowadzony zakaz ruchu uniemożliwi organizację spotkań służbowych, oficjalnych i prywatnych, przyjęcie gości, którzy przyjadą własnym samochodem."

