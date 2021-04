Dziś mija termin złożenia KPO do KE. Ostatnie konsultacje rządu z samorządowcami

Dziś mija termin przedstawienia Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy. Po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym zostanie omówiony polski dokument, na podstawie którego wypłacane będą środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem, który każdy kraj członkowski musi przedstawić Komisji Europejskiej, aby otrzymać środki przyznane w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. To 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Dziś mija termin składania dokumentów. Obecnie trwa posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Następnie Rada Ministrów w trybie obiegowym ma przyjąć PKO i przesłać go do KE. Koordynujący konsultacje nad KPO wiceminister Waldemar Buda zapewnia, że dokument zostanie przesłany w terminie.

KPO będzie miało formę uchwały rządu niepodlegającej dalszej procedurze legislacyjnej w parlamencie. Zawarte zostaną w nim postulaty zgłoszone w ostatnich tygodniach przez samorządy, instytucje samorządowe i klub Lewicy.

Aby budżet UE i Funduszu Odbudowy, a więc również KPO, mogły wejść w życie, wszystkie państwa członkowskie muszą jeszcze ratyfikować decyzję o zwiększeniu zasobów własnych. We wtorek projekt ustawy przyjęła Rada Ministrów i został on już przekazany do Sejmu, który zajmie się nim 4 maja.

