Dziennikarz Polsat News ostro o kpinach dot. dworca. ,,Hej wy, którzy siedzicie teraz nad latte za 25 zł. na Pl. Zbawiciela''

Andrzej 6.3.20 11:15

Tak takim opłaconym klakierom Tuska nie jest trudno krytykować rozwiązania będące dobrodziejstwem dla 90% ludności naszego narodu. Polska za PO zwijała się ograniczając do część ludności miast - zamożnej klienteli w Warszawce, Gdańsku i Krakowie. Teraz ich to gryzie bo im miejsca na plaży w Grecji czy Międzyzdrojach zajmuje wielodzietna rodzina. A oni by tak chcieli żeby ta plaża dla nich tylko jednych....