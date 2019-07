Dziennikarz GW broni pijanego Kamila D. Wildstein: To pokazuje jak mafijną mają mentalność

No to dla przypomnienia dla wszystkich katoli ,plujących na Durczoka i jego obrońców, jak rydzyk ,podczas obchodów urodzin Radia Maryja, bronił biskupa który prowadził auto pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek!



"Gdzieś, kiedyś zdarzyło się, że ksiądz, duchowny wypił kieliszek koniaku. No podnieście rękę, kto kiedyś nie wypił kieliszka koniaku czy jakiegoś tam piwa? - nawoływał wiernych. - No nie widzę nikogo, jakby wam dali, by tu połowa wypiła zaraz! - przekonywał rydzyk.

- I co, pojechał, lekka stłuczka i krzyczą o tym na cały świat."

