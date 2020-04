Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie z aktem oskarżenia

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała 30 kwietnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, byłej Głównej Księgowej tego Sądu, byłemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, innym osobom pełniącym inne funkcje administracyjne w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, pracownikom tego Sądu oraz trzynastu przedstawicielom firm zewnętrznych współpracujących z tym Sądem.

Łącznie aktem oskarżenia objęto 46 osób.

Akt oskarżenia to efekt trzyletniej pracy powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego do rozpoznania tej sprawy zespołu prokuratorów Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

W śledztwie stosowano tymczasowe aresztowanie wobec 16 osób. Dokonano zabezpieczeń majątkowych w kwocie 11 milionów zł na poczet między innymi naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, liczący ponad 250 tomów akt i załączonych dokumentów.

Mechanizm przestępczego działania

Większości oskarżonych zarzuca się udział w okresie od 4 września 2011 roku do 26 października 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej ( art. 258 par. 1 k.k.), kierowanej przez Andrzeja P. – byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie ( art. 258 par. 3 k.k. ).

Kilkanaście osób z tej grupy dokonało przywłaszczania środków pieniężnych, przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie

w łącznej kwocie prawie 35 milionów zł, stanowiącej mienie znacznej wartości (art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k.). Członkowie wspomnianej grupy podejmowali również czynności ukierunkowane na udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia przestępnego źródła pochodzenia przywłaszczonych przez przedstawicieli firm zewnętrznych objętych aktem oskarżenia środków pieniężnych (pranie pieniędzy – art. 299 par. 1 i 5 k.k.) w kwocie ponad 16,5 miliona zł na szkodę Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Udział pracowników Sądu w procederze przestępczym polegał na podpisywaniu fikcyjnych umów cywilno–prawnych na wykonanie usług z przedstawicielami firm zewnętrznych objętych aktem oskarżenia. Sprawcy także poświadczali nieprawdę w rachunkach potwierdzających rzekomą realizację usług i przekazywali te dokumenty zamawiającym.

Zawierane umowy miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były realizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych przez te osoby w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Przedstawiciele firm wypłacali pracownikom sądowym środki pieniężne, uprzednio przywłaszczone z Sądu.

Śledztwem objęto także wątek dotyczący ujawnionych nieprawidłowości w gospodarowaniu przekazanymi przez Skarb Państwa środkami pieniężnymi w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej. Jak ustalono, Marcin B. – były dyrektor CZdS IGB, działając wspólnie i w porozumieniu z Główną Księgową Sądu i innymi osobami, poprzez zawieranie fikcyjnych umów cywilno – prawnych w imieniu tej instytucji, przywłaszczył środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 87 tysięcy zł.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karami nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Według ustaleń śledztwa były dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie wielokrotnie osobiście lub za pośrednictwem innych oskarżonych udzielał osobom pełniącym funkcje publiczne korzyści majątkowych znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów 600 tysięcy zł. Wśród tych osób znaleźli się m.in. były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, były Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, były Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, dziewięciu byłych dyrektorów sądów apelacji krakowskiej i dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Osoby te usłyszały zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa (art. 228 § 3 k.k.). Zarzuty dokonania czynów z art. 229 par. 3 kk ogłoszono przedstawicielom firm zewnętrznych współpracujących z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak i innym sprawcom, którzy udzielili korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne celem skłonienia jej do naruszenia przepisów prawa. W przypadku udzielenia przez sprawcę korzyści majątkowej znacznej wartości były to czyny kwalifikowane z art. 229 par. 4 kk. Grożą za nie kary do 10 i 12 lat pozbawienia wolności.

Jest to kolejny akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 30 lipca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie w skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dziesięciu byłym dyrektorom sądów obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej w tym : Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Zakopanem, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu i Sądu Rejonowego w Wadowicach.

22 sierpnia 2017 roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. – byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa