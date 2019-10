DW: Antysemityzm w Niemczech nigdy się nie skończył

"Chociaż Holocaust zakończył się w 1945 r., niewiedza dotycząca Żydów i odrażające stereotypy napędzające nienawiść do Żydów, przekazywane były kolejnym pokoleniom. W roku 2017 ponad połowa ankietowanych niemieckich 14- do 16-latków nie miało pojęcia, co wydarzyło się w Auschwitz. Prawie co siódmy dorosły również nie był w stanie powiedzieć, czym było Auschwitz i co tam się działo. Kłamstwo oświęcimskie jest w Niemczech przestępstwem. Jednak państwo to w niewystarczającym stopniu uświadomiło swoim obywatelom, czym były okrucieństwa przeszłości"-zauważa.